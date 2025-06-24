Ціна Yuna Bite (YUNA)
Поточна ціна Yuna Bite (YUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 155,00K USD. Ціна YUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuna Bite:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yuna Bite протягом дня — -4,55%
- циркуляційна пропозиція – 999,57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuna Bite до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuna Bite до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yuna Bite до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuna Bite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuna Bite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7,00%
-4,55%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly.
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