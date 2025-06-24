Сьогоднішня ціна Yuna Bite (YUNA)

Поточна ціна Yuna Bite (YUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 155,00K USD. Ціна YUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yuna Bite:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yuna Bite протягом дня — -4,55%

- циркуляційна пропозиція – 999,57M USD

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