Токеноміка Yuna AI (YUNA) Дізнайтеся ключову інформацію про Yuna AI (YUNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yuna AI (YUNA) Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities. Офіційний вебсайт: https://yuna.vc/ Купити YUNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yuna AI (YUNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yuna AI (YUNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,68K $ 8,68K $ 8,68K Загальна пропозиція: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M Циркуляційна пропозиція: $ 999,75M $ 999,75M $ 999,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,68K $ 8,68K $ 8,68K Історичний максимум: $ 0,00136538 $ 0,00136538 $ 0,00136538 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yuna AI (YUNA)

Токеноміка Yuna AI (YUNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yuna AI (YUNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YUNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YUNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YUNA, досліджуйте ціну токена YUNA в реальному часі!

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