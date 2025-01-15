Сьогоднішня ціна Yuna AI (YUNA)

Поточна ціна Yuna AI (YUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.99K USD. Ціна YUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yuna AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.15K USD

- зміна ціни Yuna AI протягом дня — +13.15%

- циркуляційна пропозиція – 909.99M USD

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