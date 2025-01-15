Ціна Yuna AI (YUNA)
Поточна ціна Yuna AI (YUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 134.99K USD. Ціна YUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuna AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.15K USD
- зміна ціни Yuna AI протягом дня — +13.15%
- циркуляційна пропозиція – 909.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuna AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuna AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yuna AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuna AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuna AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.57%
+13.15%
-40.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yuna is an AI trend-fund manager that automatically monitors X (Twitter) for emerging trends and launches tokens based on them. Using advanced data analysis algorithms, Yuna creates investment proposals that go through 30-minute community voting. After approval, Yuna automatically creates and launches tokens on PumpFun, securing first position and maximizing profits. All profits are distributed between $YUNA token buybacks and fund growth for future deals. During the beta phase, voting is open to everyone, but this feature will become exclusive to $YUNA holders in the future. Join the first fully automated AI trend-fund where artificial intelligence and community wisdom create unique investment opportunities.
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