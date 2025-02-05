Сьогоднішня ціна Yummy (YUMMY)

Поточна ціна Yummy (YUMMY) сьогодні становить 0.00000352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yummy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58K USD

- зміна ціни Yummy протягом дня — +31.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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