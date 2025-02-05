Ціна Yummy (YUMMY)
Поточна ціна Yummy (YUMMY) сьогодні становить 0.00000352 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yummy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.58K USD
- зміна ціни Yummy протягом дня — +31.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YUMMY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YUMMY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yummy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yummy до USD становила $ -0.0000007425.
За останні 60 днів зміна ціни Yummy до USD становила $ -0.0000007596.
За останні 90 днів зміна ціни Yummy до USD становила $ -0.000001256099851825446.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+31.56%
|30 днів
|$ -0.0000007425
|-21.09%
|60 днів
|$ -0.0000007596
|-21.58%
|90 днів
|$ -0.000001256099851825446
|-26.29%
Останній аналіз цін Yummy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.49%
+31.56%
+3.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A unique token ecosystem that combines contract tax tokenomics with staking funds, a single token staking platform with includes stable asset staking (upcoming), and educational content to add value to all holders Unlike other tax/reflect tokens, Yummy's ecosystem is not solely powered by token volume or price. It has a $1.3M Growth Fund that generates $2,000-$3,000 a day through staking yields that is utilized to buyback (creating daily buying pressure) and burn Yummy tokens (reducing supply) To provide the opportunity for investors to earn passive income, Yummy has launched it's very own staking platform. The platform has a wide variety of single staking pools, vaults, partner pools, charity pools and several other options. Also the opportunity to stake stable assets. YummyDog NFT's launched late 2021 to provide additional APR boosts for users staking on the platform. Yummy has launched a stable coin known as the Yummy Dollar (YUSD) that will further fuel the Staking Ecosystem, increase daily Yummy buying pressure from the growth fund yield and gives investors a high APR stable asset staking option. Since the inception of Yummy V2 contract the team bought back and burned approximately $4,000 a day in tokens. More than $605,000 (60B tokens) have been burned this way as well as a Mega-Burn of $1.5M (150B) of unclaimed tokens. Over 58% of Yummy circulation has been burned since inception and supply will continue to be reduced weekly through strategic buy backs. The entire team (including the CEO) are extremely active on Telegram and always around to answer questions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YUMMY до AUD
A$0.0000055968
|1 YUMMY до GBP
￡0.0000027808
|1 YUMMY до EUR
€0.0000033792
|1 YUMMY до USD
$0.00000352
|1 YUMMY до MYR
RM0.0000155584
|1 YUMMY до TRY
₺0.0001265088
|1 YUMMY до JPY
¥0.0005389472
|1 YUMMY до RUB
₽0.0003544288
|1 YUMMY до INR
₹0.0003068736
|1 YUMMY до IDR
Rp0.0577049088
|1 YUMMY до PHP
₱0.0002040896
|1 YUMMY до EGP
￡E.0.0001771968
|1 YUMMY до BRL
R$0.00002024
|1 YUMMY до CAD
C$0.0000050336
|1 YUMMY до BDT
৳0.0004271168
|1 YUMMY до NGN
₦0.0059159584
|1 YUMMY до UAH
₴0.0001461856
|1 YUMMY до VES
Bs0.00020416
|1 YUMMY до PKR
Rs0.0009769408
|1 YUMMY до KZT
₸0.0018200512
|1 YUMMY до THB
฿0.0001183424
|1 YUMMY до TWD
NT$0.0001155264
|1 YUMMY до CHF
Fr0.000003168
|1 YUMMY до HKD
HK$0.0000273856
|1 YUMMY до MAD
.د.م0.0000352704