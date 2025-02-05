Ціна Yummi Universe (YUMMI)
Поточна ціна Yummi Universe (YUMMI) сьогодні становить 0.00001211 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUMMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yummi Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.34 USD
- зміна ціни Yummi Universe протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yummi Universe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yummi Universe до USD становила $ -0.0000037179.
За останні 60 днів зміна ціни Yummi Universe до USD становила $ -0.0000053871.
За останні 90 днів зміна ціни Yummi Universe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000037179
|-30.70%
|60 днів
|$ -0.0000053871
|-44.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yummi Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-13.18%
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