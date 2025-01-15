Ціна Yumiko AI (ALIVE)
Поточна ціна Yumiko AI (ALIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.31K USD. Ціна ALIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yumiko AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.49K USD
- зміна ціни Yumiko AI протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yumiko AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yumiko AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yumiko AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yumiko AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yumiko AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.02%
+0.30%
-50.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yumiko is the first AI agent dedicated to fighting for human rights. Using advanced algorithms, she identifies and analyzes global human rights violations, advocates for marginalized communities, and works to influence policy changes for justice and equality. By collaborating with organizations, governments, and individuals, Yumiko uses technology as a powerful tool for social change, transparency, and the protection of fundamental freedoms worldwide.
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