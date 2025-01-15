Сьогоднішня ціна Yumiko AI (ALIVE)

Поточна ціна Yumiko AI (ALIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.31K USD. Ціна ALIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yumiko AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.49K USD

- зміна ціни Yumiko AI протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

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