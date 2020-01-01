Токеноміка Yumi ($YUMI) Дізнайтеся ключову інформацію про Yumi ($YUMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yumi ($YUMI) Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well. Офіційний вебсайт: https://cuteyumi.xyz/ Купити $YUMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yumi ($YUMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yumi ($YUMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,84K $ 25,84K $ 25,84K Загальна пропозиція: $ 833,56M $ 833,56M $ 833,56M Циркуляційна пропозиція: $ 833,56M $ 833,56M $ 833,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 25,84K $ 25,84K $ 25,84K Історичний максимум: $ 0,00728927 $ 0,00728927 $ 0,00728927 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Yumi ($YUMI)

Токеноміка Yumi ($YUMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yumi ($YUMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $YUMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $YUMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $YUMI, досліджуйте ціну токена $YUMI в реальному часі!

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