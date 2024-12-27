Ціна Yumi ($YUMI)
Поточна ціна Yumi ($YUMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.14K USD. Ціна $YUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yumi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.26K USD
- зміна ціни Yumi протягом дня — +4.29%
- циркуляційна пропозиція – 833.70M USD
Отримуйте оновлення цін $YUMI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $YUMI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yumi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yumi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yumi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yumi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.29%
|30 днів
|$ 0
|-70.07%
|60 днів
|$ 0
|-82.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yumi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
+4.29%
-22.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our project is about a dog named YUMI. The deployer of the project actually owns the dog in real life. The purpose of this project is to one give investors a safe community to invest in as well as sharing the funny, lovable videos and artwork of YUMI to the Solana ecosystem. We are currently working on a website update, and adding utility to our token through a collaborative partnership with a bigger token. We also are working on a game as well.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $YUMI до AUD
A$--
|1 $YUMI до GBP
￡--
|1 $YUMI до EUR
€--
|1 $YUMI до USD
$--
|1 $YUMI до MYR
RM--
|1 $YUMI до TRY
₺--
|1 $YUMI до JPY
¥--
|1 $YUMI до RUB
₽--
|1 $YUMI до INR
₹--
|1 $YUMI до IDR
Rp--
|1 $YUMI до PHP
₱--
|1 $YUMI до EGP
￡E.--
|1 $YUMI до BRL
R$--
|1 $YUMI до CAD
C$--
|1 $YUMI до BDT
৳--
|1 $YUMI до NGN
₦--
|1 $YUMI до UAH
₴--
|1 $YUMI до VES
Bs--
|1 $YUMI до PKR
Rs--
|1 $YUMI до KZT
₸--
|1 $YUMI до THB
฿--
|1 $YUMI до TWD
NT$--
|1 $YUMI до CHF
Fr--
|1 $YUMI до HKD
HK$--
|1 $YUMI до MAD
.د.م--