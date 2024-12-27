Сьогоднішня ціна Yumi ($YUMI)

Поточна ціна Yumi ($YUMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.14K USD. Ціна $YUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yumi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.26K USD

- зміна ціни Yumi протягом дня — +4.29%

- циркуляційна пропозиція – 833.70M USD

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