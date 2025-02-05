Ціна Yum (YUM)
Поточна ціна Yum (YUM) сьогодні становить 0.00942408 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.92 USD
- зміна ціни Yum протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yum до USD становила $ -0.0035982174.
За останні 60 днів зміна ціни Yum до USD становила $ -0.0052781671.
За останні 90 днів зміна ціни Yum до USD становила $ -0.032265991604087615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ -0.0035982174
|-38.18%
|60 днів
|$ -0.0052781671
|-56.00%
|90 днів
|$ -0.032265991604087615
|-77.39%
Останній аналіз цін Yum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+0.20%
-9.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YUM is the fee capture token for CacaoSwap, a front-end interface for Maya Protocol and Thorchain. It facilitates native cross-chain swaps powered by @MayaProtocolOfficial and is used to receive commissions from the protocol.
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