Інформація щодо ціни YULI (YULI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00367269$ 0,00367269 $ 0,00367269 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -1,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,36%

Актуальна ціна YULI (YULI) становить --. За останні 24 години YULI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YULI становить $ 0,00367269, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YULI змінився на +0,09% за останню годину, -1,76% за 24 години та на -6,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YULI (YULI)

Ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Циркуляційне постачання 8,00B 8,00B 8,00B Загальна пропозиція 8 000 000 000,0 8 000 000 000,0 8 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація YULI — $ 1,01M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YULI — 8,00B, зі загальною пропозицією 8000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,01M.