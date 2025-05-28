Сьогоднішня ціна Yuku AI (YUKU)

Поточна ціна Yuku AI (YUKU) сьогодні становить 0.00580732 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна YUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yuku AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yuku AI протягом дня — -0.76%

- циркуляційна пропозиція – 252.31M USD

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