Ціна Yuku AI (YUKU)
Поточна ціна Yuku AI (YUKU) сьогодні становить 0.00580732 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна YUKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuku AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yuku AI протягом дня — -0.76%
- циркуляційна пропозиція – 252.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuku AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuku AI до USD становила $ -0.0004244320.
За останні 60 днів зміна ціни Yuku AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuku AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.76%
|30 днів
|$ -0.0004244320
|-7.30%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuku AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.76%
+0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
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