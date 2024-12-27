Сьогоднішня ціна YUKO (YUKO)

Поточна ціна YUKO (YUKO) сьогодні становить 0.00846803 USD з ринковою капіталізацією $ 8.53M USD. Ціна YUKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YUKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.91 USD

- зміна ціни YUKO протягом дня — -8.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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