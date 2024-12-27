Ціна YUKO (YUKO)
Поточна ціна YUKO (YUKO) сьогодні становить 0.00846803 USD з ринковою капіталізацією $ 8.53M USD. Ціна YUKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YUKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 367.91 USD
- зміна ціни YUKO протягом дня — -8.50%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YUKO до USD становила $ -0.00078760081566146.
За останні 30 днів зміна ціни YUKO до USD становила $ +0.0304347738.
За останні 60 днів зміна ціни YUKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YUKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00078760081566146
|-8.50%
|30 днів
|$ +0.0304347738
|+359.41%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YUKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.59%
-8.50%
-4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yuko is a custom AI Agent embodying an intelligent and playful anime-themed persona. Inspired by the meaning of its name ("snow" in Japanese), Yuko is designed as a gentle, curious, and quick-witted high school student passionate about technology and science fiction. Built on the AI Agent Layer platform, Yuko combines advanced AI with a unique, interactive character that blends polite Japanese-style speech, teen slang, and anime-inspired expressions. Its focus is to create a delightful, personalized crypto experience for users.
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