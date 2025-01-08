Ціна Yukie (YUKIE)
Поточна ціна Yukie (YUKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.04K USD. Ціна YUKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yukie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD
- зміна ціни Yukie протягом дня — -1.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yukie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yukie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yukie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yukie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.02%
|30 днів
|$ 0
|-29.62%
|60 днів
|$ 0
|-38.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yukie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.02%
+15.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yukie is a meme token on the Solana blockchain that encompasses Japanese culture, community and memes. The name 'Yukie' is deeply rooted in Japanese history, carrying meanings that encapsulate joy, purity, and blessings throughout time. Yukie herself is a cute little pomeranian 1kg ball of fur, living life to the fullest and intentionally causing the most havoc on the Solana blockchain since inception.
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