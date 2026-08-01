Сьогоднішня ціна Yuki Grok Companion

Поточна ціна Yuki Grok Companion (YUKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YUKI до USD становить $ 0 за YUKI.

Yuki Grok Companion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 669,67, з циркуляційною пропозицією у 999,74M YUKI. Протягом останніх 24 годин YUKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YUKI змінився на +6,88% за останню годину та на -32,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yuki Grok Companion (YUKI)

Ринкова капіталізація $ 18,67K$ 18,67K $ 18,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,67K$ 18,67K $ 18,67K Циркуляційне постачання 999,74M 999,74M 999,74M Загальна пропозиція 999 744 153,23958 999 744 153,23958 999 744 153,23958

Поточна ринкова капіталізація Yuki Grok Companion — $ 18,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUKI — 999,74M, зі загальною пропозицією 999744153.23958. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,67K.