Сьогоднішня ціна yuki

Поточна ціна yuki (YUKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YUKI до USD становить $ 0 за YUKI.

yuki наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29,448, з циркуляційною пропозицією у 774.95M YUKI. Протягом останніх 24 годин YUKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YUKI змінився на +0.41% за останню годину та на +9.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо yuki (YUKI)

Ринкова капіталізація $ 29.45K$ 29.45K $ 29.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.00K$ 38.00K $ 38.00K Циркуляційне постачання 774.95M 774.95M 774.95M Загальна пропозиція 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація yuki — $ 29.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUKI — 774.95M, зі загальною пропозицією 900000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.00K.