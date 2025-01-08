Сьогоднішня ціна Yuge Meme (YUGE)

Поточна ціна Yuge Meme (YUGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.40K USD. Ціна YUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yuge Meme:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41 USD

- зміна ціни Yuge Meme протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD

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