Ціна Yuge Meme (YUGE)
Поточна ціна Yuge Meme (YUGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.40K USD. Ціна YUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuge Meme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.41 USD
- зміна ціни Yuge Meme протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 690.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuge Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuge Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yuge Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuge Meme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ 0
|+1.58%
|60 днів
|$ 0
|-39.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuge Meme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.02%
-0.57%
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