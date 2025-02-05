Ціна Yuge (YUGE)
Поточна ціна Yuge (YUGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.83 USD
- зміна ціни Yuge протягом дня — -4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yuge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.01%
|30 днів
|$ 0
|-52.52%
|60 днів
|$ 0
|-48.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.01%
-11.56%
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