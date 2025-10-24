Актуальна ціна Yucky сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YUCKY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YUCKY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yucky сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YUCKY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YUCKY на MEXC вже зараз.

Докладніше про YUCKY

Інформація про ціну YUCKY

Офіційний вебсайт YUCKY

Токеноміка YUCKY

Прогноз ціни YUCKY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Yucky

Ціна Yucky (YUCKY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YUCKY до USD:

--
----
+7,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yucky (YUCKY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yucky (YUCKY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,74%

+7,35%

-0,69%

-0,69%

Актуальна ціна Yucky (YUCKY) становить --. За останні 24 години YUCKY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUCKY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YUCKY змінився на -0,74% за останню годину, +7,35% за 24 години та на -0,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yucky (YUCKY)

$ 38,90K
$ 38,90K$ 38,90K

--
----

$ 38,90K
$ 38,90K$ 38,90K

999,95M
999,95M 999,95M

999 954 466,30313
999 954 466,30313 999 954 466,30313

Поточна ринкова капіталізація Yucky — $ 38,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUCKY — 999,95M, зі загальною пропозицією 999954466.30313. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,90K.

Історія ціни Yucky (YUCKY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yucky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yucky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yucky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yucky до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+7,35%
30 днів$ 0-23,57%
60 днів$ 0-62,44%
90 днів$ 0--

Що таке Yucky (YUCKY)

The project is memecoin made on solana about a character called Yucky who is a old school meme from 4chan.

Yucky is the Evil twin of Bucky which is also a 4chan meme and it's at over 30M ATH atm.

We recent project and we are aiming to be a multi millions memecoin in the solana world.

The project is pretty solid atm and the community is working hard to make it even bigger.

Memecoin world is really big and it keeps growing harder and harder on the solana ecosystem, and I think Yucky has the potencial to be one of the biggest.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yucky (YUCKY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yucky (USD)

Скільки коштуватиме Yucky (YUCKY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yucky (YUCKY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yucky.

Перегляньте прогноз ціни Yucky вже зараз!

YUCKY до місцевих валют

Токеноміка Yucky (YUCKY)

Розуміння токеноміки Yucky (YUCKY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YUCKY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yucky (YUCKY)

Скільки сьогодні коштує Yucky (YUCKY)?
Актуальна ціна YUCKY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YUCKY до USD?
Поточна ціна YUCKY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yucky?
Ринкова капіталізація YUCKY — $ 38,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YUCKY?
Циркуляційна пропозиція YUCKY — 999,95M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YUCKY?
YUCKY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YUCKY?
Історична мінімальна ціна YUCKY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі YUCKY?
Актуальний обсяг торгівлі YUCKY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YUCKY цього року?
YUCKY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YUCKY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:30 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yucky (YUCKY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 908,01
$110 908,01$110 908,01

+0,90%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,19
$3 947,19$3 947,19

+1,81%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16880
$0,16880$0,16880

+10,13%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,06
$192,06$192,06

+0,54%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,6175
$19,6175$19,6175

+27,22%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,19
$3 947,19$3 947,19

+1,81%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 908,01
$110 908,01$110 908,01

+0,90%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,06
$192,06$192,06

+0,54%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4379
$2,4379$2,4379

+1,20%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,77
$1 123,77$1 123,77

-0,54%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6412
$0,6412$0,6412

+541,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000742
$0,00000742$0,00000742

+316,85%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,54
$54,54$54,54

+121,34%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01975
$0,01975$0,01975

+97,50%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004176
$0,0004176$0,0004176

+96,42%