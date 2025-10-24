Інформація щодо ціни Yucky (YUCKY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,74% Зміна ціни (1 дн.) +7,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,69% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,69%

Актуальна ціна Yucky (YUCKY) становить --. За останні 24 години YUCKY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUCKY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YUCKY змінився на -0,74% за останню годину, +7,35% за 24 години та на -0,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yucky (YUCKY)

Ринкова капіталізація $ 38,90K$ 38,90K $ 38,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,90K$ 38,90K $ 38,90K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 954 466,30313 999 954 466,30313 999 954 466,30313

Поточна ринкова капіталізація Yucky — $ 38,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUCKY — 999,95M, зі загальною пропозицією 999954466.30313. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,90K.