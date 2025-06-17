Сьогоднішня ціна YU (YU)

Поточна ціна YU (YU) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 30,15M USD. Ціна YU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни YU протягом дня — +0,05%

- циркуляційна пропозиція – 30,15M USD

Отримуйте оновлення цін YU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YU.