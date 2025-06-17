Ціна YU (YU)
Поточна ціна YU (YU) сьогодні становить 1,0 USD з ринковою капіталізацією $ 30,15M USD. Ціна YU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни YU протягом дня — +0,05%
- циркуляційна пропозиція – 30,15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YU до USD становила $ +0,00050371.
За останні 30 днів зміна ціни YU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00050371
|+0,05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
+0,05%
-0,05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.
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₦1 540,83
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₴41,55
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Bs102
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