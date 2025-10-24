Інформація щодо ціни yskaela (YSKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,93% Зміна ціни (1 дн.) +2,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,00%

Актуальна ціна yskaela (YSKA) становить --. За останні 24 години YSKA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YSKA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YSKA змінився на -0,93% за останню годину, +2,71% за 24 години та на -15,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо yskaela (YSKA)

Ринкова капіталізація $ 16,06K$ 16,06K $ 16,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,06K$ 16,06K $ 16,06K Циркуляційне постачання 999,71M 999,71M 999,71M Загальна пропозиція 999 714 230,028301 999 714 230,028301 999 714 230,028301

Поточна ринкова капіталізація yskaela — $ 16,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YSKA — 999,71M, зі загальною пропозицією 999714230.028301. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,06K.