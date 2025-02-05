Ціна YoZi Protocol (YOZI)
Поточна ціна YoZi Protocol (YOZI) сьогодні становить 0.00029007 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YoZi Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.15 USD
- зміна ціни YoZi Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YoZi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YoZi Protocol до USD становила $ -0.0001215747.
За останні 60 днів зміна ціни YoZi Protocol до USD становила $ -0.0001968397.
За останні 90 днів зміна ціни YoZi Protocol до USD становила $ -0.0007605076504450475.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001215747
|-41.91%
|60 днів
|$ -0.0001968397
|-67.85%
|90 днів
|$ -0.0007605076504450475
|-72.38%
Останній аналіз цін YoZi Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YoZi Protocol is a pioneering token standard and asset management platform designed for creators and developers.
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