Ціна Yoyo (YOYO)
Поточна ціна Yoyo (YOYO) сьогодні становить 0.0000079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yoyo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Yoyo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yoyo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yoyo до USD становила $ -0.0000013239.
За останні 60 днів зміна ціни Yoyo до USD становила $ -0.0000033280.
За останні 90 днів зміна ціни Yoyo до USD становила $ -0.000014520060024565636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000013239
|-16.75%
|60 днів
|$ -0.0000033280
|-42.12%
|90 днів
|$ -0.000014520060024565636
|-64.76%
Останній аналіз цін Yoyo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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