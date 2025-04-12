Сьогоднішня ціна Yoyo (YOYO)

Поточна ціна Yoyo (YOYO) сьогодні становить 0.0000079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOYO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yoyo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Yoyo протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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