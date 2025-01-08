Ціна YOWIE (YOWIE)
Поточна ціна YOWIE (YOWIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.53K USD. Ціна YOWIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YOWIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD
- зміна ціни YOWIE протягом дня — -5.71%
- циркуляційна пропозиція – 965.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YOWIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YOWIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YOWIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YOWIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.71%
|30 днів
|$ 0
|-52.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YOWIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-5.71%
+1.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey!
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