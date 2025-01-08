Сьогоднішня ціна YOWIE (YOWIE)

Поточна ціна YOWIE (YOWIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.53K USD. Ціна YOWIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YOWIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.99K USD

- зміна ціни YOWIE протягом дня — -5.71%

- циркуляційна пропозиція – 965.19M USD

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