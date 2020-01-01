Токеноміка Youwho (YOU) Дізнайтеся ключову інформацію про Youwho (YOU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Youwho (YOU) The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains. Офіційний вебсайт: https://why.youwho.io/ Whitepaper: https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf Купити YOU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Youwho (YOU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Youwho (YOU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 380,97K $ 380,97K $ 380,97K Загальна пропозиція: $ 7,26B $ 7,26B $ 7,26B Циркуляційна пропозиція: $ 488,06M $ 488,06M $ 488,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,67M $ 5,67M $ 5,67M Історичний максимум: $ 0,00326828 $ 0,00326828 $ 0,00326828 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00078058 $ 0,00078058 $ 0,00078058 Дізнайтеся більше про ціну Youwho (YOU)

Токеноміка Youwho (YOU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Youwho (YOU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YOU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YOU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YOU, досліджуйте ціну токена YOU в реальному часі!

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