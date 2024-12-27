Ціна Youwho (YOU)
Поточна ціна Youwho (YOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 376.67K USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Youwho:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92K USD
- зміна ціни Youwho протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 488.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Youwho до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Youwho до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Youwho до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Youwho до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.29%
|30 днів
|$ 0
|-0.45%
|60 днів
|$ 0
|-0.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Youwho: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.29%
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another. The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.
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