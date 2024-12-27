Сьогоднішня ціна Youwho (YOU)

Поточна ціна Youwho (YOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 376.67K USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Youwho:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.92K USD

- зміна ціни Youwho протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 488.06M USD

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