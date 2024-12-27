Сьогоднішня ціна Youves YOU Governance (YOU)

Поточна ціна Youves YOU Governance (YOU) сьогодні становить 1.57 USD з ринковою капіталізацією $ 6.34M USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Youves YOU Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.62 USD

- зміна ціни Youves YOU Governance протягом дня — -0.79%

- циркуляційна пропозиція – 4.04M USD

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