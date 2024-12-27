Ціна Youves YOU Governance (YOU)
Поточна ціна Youves YOU Governance (YOU) сьогодні становить 1.57 USD з ринковою капіталізацією $ 6.34M USD. Ціна YOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Youves YOU Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.62 USD
- зміна ціни Youves YOU Governance протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 4.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Youves YOU Governance до USD становила $ -0.012629709688594.
За останні 30 днів зміна ціни Youves YOU Governance до USD становила $ +0.2262398260.
За останні 60 днів зміна ціни Youves YOU Governance до USD становила $ +2.2686019580.
За останні 90 днів зміна ціни Youves YOU Governance до USD становила $ +0.8905936879497637.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.012629709688594
|-0.79%
|30 днів
|$ +0.2262398260
|+14.41%
|60 днів
|$ +2.2686019580
|+144.50%
|90 днів
|$ +0.8905936879497637
|+131.08%
Останній аналіз цін Youves YOU Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-0.79%
+15.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ YOU tokens are the governance token of youves. YOU holders have voting rights and the possibility to stake YOU tokens and receive their share of the platform profits.
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