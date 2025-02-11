Ціна Youves uUSD (UUSD)
Поточна ціна Youves uUSD (UUSD) сьогодні становить 0.831249 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Youves uUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.70 USD
- зміна ціни Youves uUSD протягом дня — -1.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Youves uUSD до USD становила $ -0.0162188937829121.
За останні 30 днів зміна ціни Youves uUSD до USD становила $ -0.1313685138.
За останні 60 днів зміна ціни Youves uUSD до USD становила $ -0.0275174175.
За останні 90 днів зміна ціни Youves uUSD до USD становила $ -0.1435715484975037.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0162188937829121
|-1.91%
|30 днів
|$ -0.1313685138
|-15.80%
|60 днів
|$ -0.0275174175
|-3.31%
|90 днів
|$ -0.1435715484975037
|-14.72%
Останній аналіз цін Youves uUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
-1.91%
-3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Youves is a decentralised, non-custodial and self-governed platform for the creation and management of synthetic assets. Minters of synthetic assets earn a passive income in YOU, the governance token on youves. Find youves' landing page here: https://youves.com/ The uUSD is an algorithmic Stable Token pegged to the fiat USD. It is fungible by design and backed by tez collateral. Conversion rights for the minter and the holder strengthen the peg. uUSD offers interest income in uUSD to its holders.
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