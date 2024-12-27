Ціна YouSim (YOUSIM)
Поточна ціна YouSim (YOUSIM) сьогодні становить 0.00275398 USD з ринковою капіталізацією $ 2.76M USD. Ціна YOUSIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YouSim:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.43K USD
- зміна ціни YouSim протягом дня — -10.16%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YouSim до USD становила $ -0.000311698874475722.
За останні 30 днів зміна ціни YouSim до USD становила $ -0.0021784304.
За останні 60 днів зміна ціни YouSim до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YouSim до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000311698874475722
|-10.16%
|30 днів
|$ -0.0021784304
|-79.10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YouSim: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.08%
-10.16%
-21.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YouSim is a command-line-based simulator that allows users to explore the multiverse of identities. It’s a game and tool that lets you locate, modify, and interact with any entity you can imagine—from historical figures to fictional characters, even yourself or completely alien identities. It’s built using Claude 3.5 Sonnet, a large language model (LLM), to simulate any possible identity within its latent space.
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