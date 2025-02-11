Ціна YourMom (YOURMOM)
Поточна ціна YourMom (YOURMOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YOURMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YourMom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 970.74 USD
- зміна ціни YourMom протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YOURMOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YOURMOM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YourMom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YourMom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YourMom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YourMom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.89%
|30 днів
|$ 0
|-8.52%
|60 днів
|$ 0
|-38.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YourMom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-0.89%
-8.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Top Tier meme coin! There are only a few hundred moms on planet Earth but now there are BILLIONS of yourmoms on the Solana blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YOURMOM до AUD
A$--
|1 YOURMOM до GBP
￡--
|1 YOURMOM до EUR
€--
|1 YOURMOM до USD
$--
|1 YOURMOM до MYR
RM--
|1 YOURMOM до TRY
₺--
|1 YOURMOM до JPY
¥--
|1 YOURMOM до RUB
₽--
|1 YOURMOM до INR
₹--
|1 YOURMOM до IDR
Rp--
|1 YOURMOM до PHP
₱--
|1 YOURMOM до EGP
￡E.--
|1 YOURMOM до BRL
R$--
|1 YOURMOM до CAD
C$--
|1 YOURMOM до BDT
৳--
|1 YOURMOM до NGN
₦--
|1 YOURMOM до UAH
₴--
|1 YOURMOM до VES
Bs--
|1 YOURMOM до PKR
Rs--
|1 YOURMOM до KZT
₸--
|1 YOURMOM до THB
฿--
|1 YOURMOM до TWD
NT$--
|1 YOURMOM до CHF
Fr--
|1 YOURMOM до HKD
HK$--
|1 YOURMOM до MAD
.د.م--