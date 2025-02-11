Ціна YourKiss (YKS)
Поточна ціна YourKiss (YKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YourKiss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22K USD
- зміна ціни YourKiss протягом дня — -0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YourKiss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YourKiss до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YourKiss до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YourKiss до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.03%
|30 днів
|$ 0
|+0.05%
|60 днів
|$ 0
|+0.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YourKiss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.03%
-0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YourKiss (YKS) is a community driven token, built on the Binance smart chain that will be extremely safe and rewarding for long term holders. Our goal is to empower our patient and loyal holders monetarily, with huge rewarding surprises through our EcoSystem providing strong secured investment plans for you. In time to come, YourKiss token will be a Global Decentralized Finance, giving everyone to invest and walk towards financial freedom from the comfort of their home. YourKiss(YKS) - is a hyper deflationary token with rewards and buyback mechanism.
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