Сьогоднішня ціна YourKiss (YKS)

Поточна ціна YourKiss (YKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YourKiss:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.22K USD

- зміна ціни YourKiss протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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