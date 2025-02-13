Токеноміка your outie (OUTIE) Дізнайтеся ключову інформацію про your outie (OUTIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація your outie (OUTIE) $outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.youroutie.xyz Купити OUTIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни your outie (OUTIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена your outie (OUTIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,06K $ 16,06K $ 16,06K Загальна пропозиція: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M Циркуляційна пропозиція: $ 999,29M $ 999,29M $ 999,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,06K $ 16,06K $ 16,06K Історичний максимум: $ 0,00123193 $ 0,00123193 $ 0,00123193 Історичний мінімум: $ 0,00001398 $ 0,00001398 $ 0,00001398 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну your outie (OUTIE)

Токеноміка your outie (OUTIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки your outie (OUTIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OUTIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OUTIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OUTIE, досліджуйте ціну токена OUTIE в реальному часі!

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