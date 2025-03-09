Сьогоднішня ціна your outie (OUTIE)

Поточна ціна your outie (OUTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.65K USD. Ціна OUTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності your outie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.42K USD

- зміна ціни your outie протягом дня — -16.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD

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