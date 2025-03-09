Ціна your outie (OUTIE)
Поточна ціна your outie (OUTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.65K USD. Ціна OUTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності your outie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.42K USD
- зміна ціни your outie протягом дня — -16.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни your outie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни your outie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни your outie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни your outie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін your outie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.93%
-16.64%
-81.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$outie is a meme coin derived from the hit Apple TV show "Severance." The "Your outie..." meme is unique because it can be applied to any situation, whether good or bad, allowing for endless creative possibilities. Launched on February 13th, 2025, via pump.fun, the project was initially abandoned by its original "developer." However, a passionate community quickly formed, determined to celebrate the meme and keep its spirit alive instead of letting it fall by the wayside. Our mission is to continue growing the community and expanding our reach by applying to various centralized exchanges (CEXs) and decentralized exchanges (DEXs), ensuring that $outie remains a vibrant and engaging part of the meme coin ecosystem.
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