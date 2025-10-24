Інформація щодо ціни your new savings (SAVINGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,93% Зміна ціни (1 дн.) +1,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,02%

Актуальна ціна your new savings (SAVINGS) становить --. За останні 24 години SAVINGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAVINGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SAVINGS змінився на -0,93% за останню годину, +1,82% за 24 години та на +6,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо your new savings (SAVINGS)

Ринкова капіталізація $ 16,69K$ 16,69K $ 16,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,69K$ 16,69K $ 16,69K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 694 331,767103 999 694 331,767103 999 694 331,767103

Поточна ринкова капіталізація your new savings — $ 16,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAVINGS — 999,69M, зі загальною пропозицією 999694331.767103. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,69K.