Актуальна ціна your new savings сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SAVINGS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SAVINGS на MEXC вже зараз.

Докладніше про SAVINGS

Інформація про ціну SAVINGS

Офіційний вебсайт SAVINGS

Токеноміка SAVINGS

Прогноз ціни SAVINGS

Ціна your new savings (SAVINGS)

Актуальна ціна 1 SAVINGS до USD:

--
----
+1,80%1D
Графік ціни your new savings (SAVINGS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:27:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни your new savings (SAVINGS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,93%

+1,82%

+6,02%

+6,02%

Актуальна ціна your new savings (SAVINGS) становить --. За останні 24 години SAVINGS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SAVINGS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SAVINGS змінився на -0,93% за останню годину, +1,82% за 24 години та на +6,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо your new savings (SAVINGS)

$ 16,69K
$ 16,69K$ 16,69K

--
----

$ 16,69K
$ 16,69K$ 16,69K

999,69M
999,69M 999,69M

999 694 331,767103
999 694 331,767103 999 694 331,767103

Поточна ринкова капіталізація your new savings — $ 16,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAVINGS — 999,69M, зі загальною пропозицією 999694331.767103. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,69K.

Історія ціни your new savings (SAVINGS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни your new savings до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни your new savings до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни your new savings до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни your new savings до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,82%
30 днів$ 0-16,47%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

Ресурс your new savings (SAVINGS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни your new savings (USD)

Скільки коштуватиме your new savings (SAVINGS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів your new savings (SAVINGS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо your new savings.

Перегляньте прогноз ціни your new savings вже зараз!

SAVINGS до місцевих валют

Токеноміка your new savings (SAVINGS)

Розуміння токеноміки your new savings (SAVINGS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SAVINGS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про your new savings (SAVINGS)

Скільки сьогодні коштує your new savings (SAVINGS)?
Актуальна ціна SAVINGS у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SAVINGS до USD?
Поточна ціна SAVINGS до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація your new savings?
Ринкова капіталізація SAVINGS — $ 16,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SAVINGS?
Циркуляційна пропозиція SAVINGS — 999,69M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SAVINGS?
SAVINGS досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SAVINGS?
Історична мінімальна ціна SAVINGS становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SAVINGS?
Актуальний обсяг торгівлі SAVINGS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SAVINGS цього року?
SAVINGS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SAVINGS для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

