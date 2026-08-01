Сьогоднішня ціна your hood

Поточна ціна your hood (UHOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UHOOD до USD становить $ 0 за UHOOD.

your hood наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 758,58, з циркуляційною пропозицією у 968,15M UHOOD. Протягом останніх 24 годин UHOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00107978, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UHOOD змінився на +0,02% за останню годину та на -12,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо your hood (UHOOD)

Ринкова капіталізація $ 9,76K$ 9,76K $ 9,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,08K$ 10,08K $ 10,08K Циркуляційне постачання 968,15M 968,15M 968,15M Загальна пропозиція 968 150 316,723112 968 150 316,723112 968 150 316,723112

Поточна ринкова капіталізація your hood — $ 9,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UHOOD — 968,15M, зі загальною пропозицією 968150316.723112. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,08K.