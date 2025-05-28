Сьогоднішня ціна Your Futures Exchange (YFX)

Поточна ціна Your Futures Exchange (YFX) сьогодні становить 0,0098612 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна YFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Your Futures Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Your Futures Exchange протягом дня — +4,40%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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