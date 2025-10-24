Інформація щодо ціни YOUR AI (YOURAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.96% Зміна ціни (1 дн.) +3.24% Зміна ціни (за 7 дн.) +2.10% Зміна ціни (за 7 дн.) +2.10%

Актуальна ціна YOUR AI (YOURAI) становить --. За останні 24 години YOURAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOURAI становить $ 0.53518, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YOURAI змінився на -0.96% за останню годину, +3.24% за 24 години та на +2.10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YOUR AI (YOURAI)

Ринкова капіталізація $ 19.45K$ 19.45K $ 19.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 422.02K$ 422.02K $ 422.02K Циркуляційне постачання 46.10M 46.10M 46.10M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація YOUR AI — $ 19.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOURAI — 46.10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 422.02K.