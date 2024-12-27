Сьогоднішня ціна Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)

Поточна ціна Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) сьогодні становить 0.00402166 USD з ринковою капіталізацією $ 4.02M USD. Ціна PEEZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Young Peezy AKA Pepe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.54K USD

- зміна ціни Young Peezy AKA Pepe протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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