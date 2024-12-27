Ціна Young Peezy AKA Pepe (PEEZY)
Поточна ціна Young Peezy AKA Pepe (PEEZY) сьогодні становить 0.00402166 USD з ринковою капіталізацією $ 4.02M USD. Ціна PEEZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Young Peezy AKA Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.54K USD
- зміна ціни Young Peezy AKA Pepe протягом дня — -0.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Young Peezy AKA Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Young Peezy AKA Pepe до USD становила $ -0.0021190146.
За останні 60 днів зміна ціни Young Peezy AKA Pepe до USD становила $ -0.0027709945.
За останні 90 днів зміна ціни Young Peezy AKA Pepe до USD становила $ +0.0022550169463810621.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.49%
|30 днів
|$ -0.0021190146
|-52.69%
|60 днів
|$ -0.0027709945
|-68.90%
|90 днів
|$ +0.0022550169463810621
|+127.64%
Останній аналіз цін Young Peezy AKA Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.38%
-0.49%
-7.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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