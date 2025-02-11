Ціна Young Mids Inspired (YMII)
Поточна ціна Young Mids Inspired (YMII) сьогодні становить 0.00683752 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YMII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Young Mids Inspired:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD
- зміна ціни Young Mids Inspired протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Young Mids Inspired до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Young Mids Inspired до USD становила $ -0.0000844967.
За останні 60 днів зміна ціни Young Mids Inspired до USD становила $ -0.0004382111.
За останні 90 днів зміна ціни Young Mids Inspired до USD становила $ -0.000208908090602499.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000844967
|-1.23%
|60 днів
|$ -0.0004382111
|-6.40%
|90 днів
|$ -0.000208908090602499
|-2.96%
Останній аналіз цін Young Mids Inspired: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Young Mids Inspired (YMII) is an all-intelligent one-stop service platform. Users can complete a series of DeFi behaviors such as deposit, lending, leveraged mining, cross-chain mining, head mining, automatic compound interest, etc . in YMII. YMlI will lay out the core industries of blockchain such as meta-universe, chain game, exchange, public chain, NFT collection pledge, etc., and is committed to creating a YMII meta-universe ecology in the web3.0 era.
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