Сьогоднішня ціна Young Boys Fan Token (YBO)

Поточна ціна Young Boys Fan Token (YBO) сьогодні становить 0.241894 USD з ринковою капіталізацією $ 276.99K USD. Ціна YBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Young Boys Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD

- зміна ціни Young Boys Fan Token протягом дня — -0.56%

- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD

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