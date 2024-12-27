Ціна Young Boys Fan Token (YBO)
Поточна ціна Young Boys Fan Token (YBO) сьогодні становить 0.241894 USD з ринковою капіталізацією $ 276.99K USD. Ціна YBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Young Boys Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD
- зміна ціни Young Boys Fan Token протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ -0.001380076979611.
За останні 30 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ +0.0052579289.
За останні 60 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ -0.0264510605.
За останні 90 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ +0.04519614844889555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001380076979611
|-0.56%
|30 днів
|$ +0.0052579289
|+2.17%
|60 днів
|$ -0.0264510605
|-10.93%
|90 днів
|$ +0.04519614844889555
|+22.98%
Останній аналіз цін Young Boys Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.56%
-13.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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