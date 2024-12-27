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Ціна Young Boys Fan Token (YBO)

USD

Графік ціни Young Boys Fan Token (YBO) в реальному часі

$0.241894
$0.241894$0.241894
-0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Young Boys Fan Token (YBO)

Поточна ціна Young Boys Fan Token (YBO) сьогодні становить 0.241894 USD з ринковою капіталізацією $ 276.99K USD. Ціна YBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Young Boys Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28 USD
- зміна ціни Young Boys Fan Token протягом дня — -0.56%
- циркуляційна пропозиція – 1.15M USD

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Цінові показники Young Boys Fan Token (YBO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ -0.001380076979611.
За останні 30 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ +0.0052579289.
За останні 60 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ -0.0264510605.
За останні 90 днів зміна ціни Young Boys Fan Token до USD становила $ +0.04519614844889555.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001380076979611-0.56%
30 днів$ +0.0052579289+2.17%
60 днів$ -0.0264510605-10.93%
90 днів$ +0.04519614844889555+22.98%

Аналіз цін Young Boys Fan Token (YBO)

Останній аналіз цін Young Boys Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.241565
$ 0.241565$ 0.241565

$ 0.243432
$ 0.243432$ 0.243432

$ 6.44
$ 6.44$ 6.44

-0.01%

-0.56%

-13.96%

Ринкова інформація Young Boys Fan Token (YBO)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 276.99K
$ 276.99K$ 276.99K

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

1.15M
1.15M 1.15M

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Ресурс Young Boys Fan Token (YBO)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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