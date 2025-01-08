Ціна YOUNES (YOUNES)
Поточна ціна YOUNES (YOUNES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.06K USD. Ціна YOUNES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YOUNES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.68K USD
- зміна ціни YOUNES протягом дня — -4.90%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YOUNES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.90%
|30 днів
|$ 0
|-46.84%
|60 днів
|$ 0
|-24.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YOUNES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-4.90%
+11.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it.
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