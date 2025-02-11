Ціна Youclout (YCT)
Поточна ціна Youclout (YCT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Youclout:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.27K USD
- зміна ціни Youclout протягом дня — -2.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Youclout до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Youclout до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Youclout до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Youclout до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.44%
|30 днів
|$ 0
|-29.24%
|60 днів
|$ 0
|-34.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Youclout: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-2.44%
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Cardano native Metaverse enabling Tik-Tok style NFTs to bridge the gap between influencers and their community, allowing them to tokenize their creations and providing a marketplace to bring together sellers and buyers. Built on top of the Metaverse, YouClout is the first community driven virtual social network featuring an interactive 3D Universe where people can socialize with influencers.
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