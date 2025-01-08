Ціна You Looked (CIRCLE)
Поточна ціна You Looked (CIRCLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.65K USD. Ціна CIRCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності You Looked:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.35K USD
- зміна ціни You Looked протягом дня — -4.73%
- циркуляційна пропозиція – 997.06M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни You Looked до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни You Looked до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни You Looked до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни You Looked до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.73%
|30 днів
|$ 0
|-62.36%
|60 днів
|$ 0
|-64.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін You Looked: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-4.73%
+1.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
You look, you ape. Those are the rules. Yes that is meme token on Sol! Yes we didnt find nothing better then this idea! And yes if you look you ape! Simple !
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