Сьогоднішня ціна You Looked (CIRCLE)

Поточна ціна You Looked (CIRCLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.65K USD. Ціна CIRCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності You Looked:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.35K USD

- зміна ціни You Looked протягом дня — -4.73%

- циркуляційна пропозиція – 997.06M USD

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