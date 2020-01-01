Токеноміка You Held (POV) Дізнайтеся ключову інформацію про You Held (POV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація You Held (POV) POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Офіційний вебсайт: https://www.povyouheld.fun/ Купити POV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни You Held (POV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена You Held (POV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 306,29K $ 306,29K $ 306,29K Загальна пропозиція: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M Циркуляційна пропозиція: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 306,29K $ 306,29K $ 306,29K Історичний максимум: $ 0,00293683 $ 0,00293683 $ 0,00293683 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030637 $ 0,00030637 $ 0,00030637 Дізнайтеся більше про ціну You Held (POV)

Токеноміка You Held (POV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки You Held (POV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POV, досліджуйте ціну токена POV в реальному часі!

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