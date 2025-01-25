Ціна You Held (POV)
Поточна ціна You Held (POV) сьогодні становить 0.00036297 USD з ринковою капіталізацією $ 362.69K USD. Ціна POV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності You Held:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.01K USD
- зміна ціни You Held протягом дня — -48.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни You Held до USD становила $ -0.00034167823756907.
За останні 30 днів зміна ціни You Held до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни You Held до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни You Held до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00034167823756907
|-48.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін You Held: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-19.44%
-48.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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