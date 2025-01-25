Сьогоднішня ціна You Held (POV)

Поточна ціна You Held (POV) сьогодні становить 0.00036297 USD з ринковою капіталізацією $ 362.69K USD. Ціна POV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності You Held:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.01K USD

- зміна ціни You Held протягом дня — -48.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD

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