Ціна You Dont Want This Life (YDWTL)
Поточна ціна You Dont Want This Life (YDWTL) сьогодні становить 0.00029011 USD з ринковою капіталізацією $ 289.60K USD. Ціна YDWTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності You Dont Want This Life:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни You Dont Want This Life протягом дня — +1.82%
- циркуляційна пропозиція – 997.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни You Dont Want This Life до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни You Dont Want This Life до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни You Dont Want This Life до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни You Dont Want This Life до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін You Dont Want This Life: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+1.82%
-40.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
You Dont Want This Life is a streetwear lifestyle brand born in Toronto, raised in London that lost everything due to the covid crisis. We are built on a family mentality for those who resonate with our culture and lifestyle. This means overcoming adversity, hard work, and creativity, which is expressed in what we choose to wear every day and now in meme lifestyle culture. We plan to do some cool stuff like free merch giveaways for our community, NFT drops and much more. By holding YDWTL you are part of our tribe. We have been around for 8 plus years through the ups and downs of life and somehow we still stand and we don't plan on changing that! Now let's shill it! $YDWTL
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