Сьогоднішня ціна You Dont Want This Life (YDWTL)

Поточна ціна You Dont Want This Life (YDWTL) сьогодні становить 0.00029011 USD з ринковою капіталізацією $ 289.60K USD. Ціна YDWTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності You Dont Want This Life:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни You Dont Want This Life протягом дня — +1.82%

- циркуляційна пропозиція – 997.66M USD

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