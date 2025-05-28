Сьогоднішня ціна you can now buy (HAPPINESS)

Поточна ціна you can now buy (HAPPINESS) сьогодні становить 0,0017414 USD з ринковою капіталізацією $ 1,70M USD. Ціна HAPPINESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності you can now buy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни you can now buy протягом дня — +26,44%

- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD

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