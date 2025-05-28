Ціна you can now buy (HAPPINESS)
Поточна ціна you can now buy (HAPPINESS) сьогодні становить 0,0017414 USD з ринковою капіталізацією $ 1,70M USD. Ціна HAPPINESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності you can now buy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни you can now buy протягом дня — +26,44%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни you can now buy до USD становила $ +0,00036418.
За останні 30 днів зміна ціни you can now buy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни you can now buy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни you can now buy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00036418
|+26,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін you can now buy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,73%
+26,44%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.
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