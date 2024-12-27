Сьогоднішня ціна Yotoshi (YOTO)

Поточна ціна Yotoshi (YOTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 289.10K USD. Ціна YOTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yotoshi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD

- зміна ціни Yotoshi протягом дня — -8.65%

- циркуляційна пропозиція – 280.00B USD

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