Ціна Yotoshi (YOTO)
Поточна ціна Yotoshi (YOTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 289.10K USD. Ціна YOTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yotoshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD
- зміна ціни Yotoshi протягом дня — -8.65%
- циркуляційна пропозиція – 280.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yotoshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yotoshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yotoshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yotoshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.65%
|30 днів
|$ 0
|+66.03%
|60 днів
|$ 0
|+7.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yotoshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.03%
-8.65%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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