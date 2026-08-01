Сьогоднішня ціна Yorozu

Поточна ціна Yorozu (YORO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YORO до USD становить $ 0 за YORO.

Yorozu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 800,57, з циркуляційною пропозицією у 946,16M YORO. Протягом останніх 24 годин YORO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00286821, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YORO змінився на -0,01% за останню годину та на -13,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yorozu (YORO)

Ринкова капіталізація $ 16,80K$ 16,80K $ 16,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,76K$ 17,76K $ 17,76K Циркуляційне постачання 946,16M 946,16M 946,16M Загальна пропозиція 946 159 236,2321106 946 159 236,2321106 946 159 236,2321106

Поточна ринкова капіталізація Yorozu — $ 16,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YORO — 946,16M, зі загальною пропозицією 946159236.2321106. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,76K.