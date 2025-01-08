Сьогоднішня ціна Yoomi (YOOMI)

Поточна ціна Yoomi (YOOMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.05K USD. Ціна YOOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yoomi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.71 USD

- зміна ціни Yoomi протягом дня — -8.39%

- циркуляційна пропозиція – 955.34M USD

Отримуйте оновлення цін YOOMI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YOOMI.