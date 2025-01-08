Ціна Yoomi (YOOMI)
Поточна ціна Yoomi (YOOMI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.05K USD. Ціна YOOMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yoomi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.71 USD
- зміна ціни Yoomi протягом дня — -8.39%
- циркуляційна пропозиція – 955.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yoomi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yoomi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yoomi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yoomi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.39%
|30 днів
|$ 0
|-90.21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yoomi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-8.39%
-22.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen.
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