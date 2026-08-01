Сьогоднішня ціна Yona

Поточна ціна Yona (YONA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YONA до USD становить $ 0 за YONA.

Yona наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31 040, з циркуляційною пропозицією у 350,64M YONA. Протягом останніх 24 годин YONA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01075549, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці YONA змінився на -- за останню годину та на +1,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Yona (YONA)

Ринкова капіталізація $ 31,04K$ 31,04K $ 31,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,53K$ 88,53K $ 88,53K Циркуляційне постачання 350,64M 350,64M 350,64M Загальна пропозиція 999 991 279,904064 999 991 279,904064 999 991 279,904064

Поточна ринкова капіталізація Yona — $ 31,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YONA — 350,64M, зі загальною пропозицією 999991279.904064. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,53K.